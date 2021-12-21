Самара, , 09:45 — REGNUM Всех прибывающих из-за рубежа в Самарскую область в период новогодних праздников намерены тестировать на коронавирус. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Авиарейс Alex Ranaldi

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Вопрос организации приема и отправления чартерных рейсов в период новогодних праздников рассматривался на заседании оперативного штаба области в Самаре.

Сообщается, что с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года планируются вылет 88 чартерных рейсов по 16 международным направлениям, включая Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Венгрию, Египет, Турцию, Узбекистан, Киргизию и Армению.

Отмечается, что данные направления не входят в число тех, где существует риск заражения штаммом коронавируса «Омикрон», при этом нельзя терять бдительность.

«Ситуация очень подвижная, меняется оперативно, все рейсы — в зоне нашего особого внимания. Необходимо всех приезжающих из-за рубежа охватывать тестированием. Не нужно делать какие-то исключения по странам, где ситуация относительно благополучная, чтобы не пропустить вспышку и завоз инфекции на территорию региона. Должна быть обеспечена полная боевая настороженность по всем международным рейсам», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Сообщается, что в настоящее время в медучреждениях области получают лечение 2891 человек с COVID-19 и подозрением на него. В регионе было принято решение перед новогодними праздниками оставить в резерве 1,2 тысяч инфекционных коек на случай ухудшения ситуации.