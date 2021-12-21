Бишкек, 21 декабря, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Командующий Внутренними войсками Киргизии Исламбек Кенжекулов задержан по делу о растрате на 34 миллиона сомов (около $400 тыс.). Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

«Подозреваемый (Кенжекулов — ред.) задержан в рамках ранее возбужденного дела об ущербе на 34 миллиона сомов во внутренних войсках», — приводит сообщении пресс-службы РИА Новости.

При этом ранее киргизская Генпрокуратура сообщила, что ею было выявлена коррупционная схема по присвоению денежных средств должностными лицами внутренних войск МВД страны.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что бывший президент Киргизии Аскар Акаевулетел после дачи показаний из Бишкека в Москву.