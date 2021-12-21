Вологда, , 09:29 — REGNUM Вблизи населённого пункта Нижнее Вологодской области инженеры Западного военного округа (ЗВО) по просьбе администрации региона навели понтонный мост через реку Колпь. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

Мост Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

пресс-служба ЗВО «Завершено возведение моста из комплекта понтонно-мостового парка (ПМП) протяжённостью до 40 метров, который будет обеспечивать жителям 40 сёл транспортную доступность, потерянную после начала ремонта основного моста».

Колонна инженерной техники, получившая приказ командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлёва об оказании помощи жителям пострадавшего района, совершила к месту работ марш протяжённостью более 600 километров. В составе колонны — 18 военнослужащих и десять единиц техники из комплекта понтонно-мостового парка на базе автомобилей КамАЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство моста через реку Зея в столице Приамурья идёт под особым контролем главы региона Василия Орлова.

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