Вологда, 21 декабря 2021, 09:29 — REGNUM Вблизи населённого пункта Нижнее Вологодской области инженеры Западного военного округа (ЗВО) по просьбе администрации региона навели понтонный мост через реку Колпь. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.
Колонна инженерной техники, получившая приказ командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлёва об оказании помощи жителям пострадавшего района, совершила к месту работ марш протяжённостью более 600 километров. В составе колонны — 18 военнослужащих и десять единиц техники из комплекта понтонно-мостового парка на базе автомобилей КамАЗ.
Как сообщало ИА REGNUM, строительство моста через реку Зея в столице Приамурья идёт под особым контролем главы региона Василия Орлова.
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