Москва, , 09:30 — REGNUM Почти каждый третий непривитый житель России (31%), считающий себя переболевшим COVID-19, намерен оформить QR-код по наличию антител. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

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Не планируют получать сертификат о перенесенном заболевании сроком на полгода 45% невакцинированных граждан. Затруднились ответить 24%.

Среди женщин примерно поровну тех, кто планирует и не планирует оформлять QR-код — 34% и 33% соответственно. Более половины мужчин (57%) не будут обращаться за получением сертификата.

Опрос проведён 13—17 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет, предполагающих, что переболели COVID-19, в 393 насеёенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, правительство РФ предложит варианты получения QR-кодов для имеющих антитела граждан, заявила 13 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

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