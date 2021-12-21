Душанбе, , 09:26 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил 21 декабря с ежегодным посланием к парламенту страны. Об этом сообщает Азия Плюс.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон Kremlin.ru

В своем выступлении, президент, в частности, отметил, что за последние 20 лет среднегодовой рост экономики обеспечивался на уровне 7,5%, доходы государственного бюджета с 252 миллионов сомони выросли до 28 миллиардов сомони (один доллар — 11,2 сомони).

«Валовой внутренний продукт страны увеличился с 1,8 миллиарда сомони в 2000 году до 95 миллиардов сомони в 2021 году», — подчеркнул Рахмон.

Он добавил, что валовой внутренний продукт увеличился почти в 53 раза, государственный бюджет увеличился в 111 раз, а объем ВВП на душу населения увеличился более, чем в 30 раз.

Президент страны также отметил, что в период независимости для 1,4 млн семей для строительства жилых домов было выделено 138 тысяч гектаров земли.

«У более 8,8 миллионов наших граждан появилась возможность улучшить свои жилищные условия. Напомню, что за 70 лет до периода независимости населению было выделено всего 77 тысяч гектаров земли», — указал Рахмон.

Президент Таджикистана также указал, что в Таджикистане в 1991 году было зарегистрировано 216 тысяч личных автомобилей, тогда как сейчас их количество составляет более двух миллионов.