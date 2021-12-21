Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена опустился до отметки в 41%, сообщает со ссылкой на данные опроса общественного мнения New York Post.

Как показало опубликованное 20 декабря совместное исследование PBS NewsHour, NPR и Институтом общественного мнения Маристского колледжа, удовлетворены работой американского президента 41% американских граждан, тогда как 55% участников опроса ею недовольны.

При этом число тех, кто ее «не одобряет решительно» с последнего опроса общественного мнения, который проводился 9 декабря, выросло на 6% и достигло отметки в 44%.