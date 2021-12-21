Воронеж, , 09:25 — REGNUM В Воронежской области перед судом по обвинению в убийстве взрослого мужчины предстанет 17-летний подросток, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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Согласно материалам дела, обвиняемый в конце марта 2021 года в селе Нижнедевицк в доме 55-летнего жителя с ним и еще одним его знакомым распивал спиртное. В ходе застолья между хозяином и обвиняемым возник конфликт. Несовершеннолетний нанёс мужчине несколько ударов деревянной палкой по голове, а затем гости ушли. Через несколько дней тело мужчины обнаружили соседи. Причиной смерти эксперты назвали закрытую черепно-мозговую травму.

Подросток был задержан и арестован по решению суда. Он частично признал вину — по его словам, убивать мужчину он не намеревался. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.