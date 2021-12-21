Москва, , 09:24 — REGNUM В России в 2022 году ставки по ипотеке на новостройки могут вырасти до 10%, считает генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

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По его словам, после повышения ключевой ставки «пошли вверх и ставки ипотечные».

«Сегодня они составляют где-то 9,2%. В 2022 году ставки могут вырасти до 10−10,2 процента. Вторичный рынок, как правило, на 0,25−0,5 процентных пункта выше», — сказал он РБК.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила против продления программы льготной ипотеки. Регулятор посчитал эту программу недостаточно эффективной по сравнению с другими.

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