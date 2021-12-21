Москва, 21 декабря 2021, 09:24 — REGNUM В России в 2022 году ставки по ипотеке на новостройки могут вырасти до 10%, считает генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.
По его словам, после повышения ключевой ставки «пошли вверх и ставки ипотечные».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила против продления программы льготной ипотеки. Регулятор посчитал эту программу недостаточно эффективной по сравнению с другими.
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