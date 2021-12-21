Москва, 21 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Климатические условия в России меняются, и это заметно. Чаще происходят смерчи, шквалы и природные пожары, приходит в движение вечная мерзлота, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян в интервью ТАСС.

Mchs.gov.ru Александр Чуприян и Евгений Зиничев облетают район лесных пожаров в Якутии

По его словам, тенденция к увеличению количества смерчей, ливней, градов и шквалов становится более заметной в последние годы. В отдельных регионах отчасти изменился характер весеннего половодья, подвижной становится вечная мерзлота. В Арктической зоне промышленные коммуникации и объекты, построенные десятки лет назад, уже не соответствуют климатическим условиям.

«Изменения происходят и не замечать их нельзя», — подчеркнул Чуприян.

Он добавил, что климатические изменения влияют и на природные пожары. Леса горят не только из-за беспечности человека, но и из-за сложной климатической обстановки летом. Это жара, порывы ветра и отсутствие осадков.

Так, в Якутии летом стояла аномальная жара — выше 30 градусов. При сплошной засухе болота высыхали, всё превратилось «буквально в порох». Вместе с тем риски пожаров растут на фоне расширения деятельности человека в тайге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чуприян рассказал, что пожары в России чаще, чем в других странах, становятся причиной гибели людей. Три четверти пожаров возникают в жилых домах.

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