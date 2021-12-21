Барнаул, 21 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 21 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 127 905 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 798 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Из общего числа привитых 78 889 жителей региона получили первую прививку (на 537 меньше, чем сутками ранее). Число полностью привитых граждан составляет 994 705 человек (всего +1240 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 54 311 ревакцинированном (+95 за сутки).

Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря 2021 года количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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