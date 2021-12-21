Ростов-на-Дону, , 09:22 — REGNUM В Ростовской области в течение 2021 года введены в эксплуатацию три мусороперерабатывающих завода. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

В строительство Волгодонского, Мясниковского и Неклиновского межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК) инвесторы вложили более 6,5 млрд рублей.

«Все эти комплексы — современные и крайне необходимые для нашего региона. Мы будем и дальше продолжать работать над этой темой, чтобы создать цивилизованную систему утилизации твёрдых коммунальных отходов в Ростовской области», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

До конца 2022 года власти планируют запустить первую очередь Красносулинского комплекса. Общая стоимость объекта составит 1,2 млрд рублей. В стадии проработки — создание инфраструктуры ещё четырех предприятий — Сальского, Морозовского, Миллеровского и Новочеркасского.

ИА REGNUM сообщало, что строительство мусороперерабатывающих заводов в Ростовской области ведётся в течение нескольких лет. Планы донских властей разнились. Первый объект — Новочеркасский МЭОК — якобы должен был начать работу в октябре 2018 года. Затем в 2018 году ожидалось завершение строительства Волгодонского комплекса (объект был введён в начале 2021 года), в 2019 году — семи предприятий.

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