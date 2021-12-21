Варшава, 21 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. 20 декабря в Варшаве состоялось открытие дорожного туннеля Южной кольцевой дороги польской столицы. На мероприятии выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Мы открываем самый современный и самый длинный туннель в Польше. Это своего рода символ объединения восточной и западной Польши», — заявил Моравецкий.

Польский премьер-министр также заявил, что общая стоимость строительства трех участков трассы S2, составляющих участок Южной кольцевой дороги, составляет около 4,6 млрд злотых (около 990 млн евро).