Ординаторы хирургии Еврейской АО со страхом ждут новогодних праздников
Биробиджан, 21 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В хирургическом отделении областной больницы ЕАО работают практиканты, у которых нет наставников, хотя их должны обучать. На встрече с вице-премьером правительства ЕАО Дмитрием Братыненко один из ординаторов выразил уверенность, что молодые неопытные сотрудники не смогут справиться с потоком пациентов в новогодние праздники и не будут успевать транспортировать людей в Хабаровск, сообщила интернет-газета «Набат».
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По его словам, оперировать практиканты не могут, и диагностировать болезнь им тоже непросто. Пациентов приходится транспортировать в Хабаровск. Практикант также подчеркнул, что работает в отделении хирургии ЕАО только потому, что у него выбора нет — нужно закончить образование. Он также выразил обеспокоенность, что сотрудники отделения не будут успевать транспортировать людей в Хабаровск в период новогодних праздников.
Как сообщало ИА REGNUM, из областной больницы ЕАО уволились все три хирурга. На замену им в хирургическое отделение главной больницы Еврейской автономии приняли на работу трёх новых врачей, которые являются ординаторами и не имеют права оперировать.