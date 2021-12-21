Биробиджан, 21 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В хирургическом отделении областной больницы ЕАО работают практиканты, у которых нет наставников, хотя их должны обучать. На встрече с вице-премьером правительства ЕАО Дмитрием Братыненко один из ординаторов выразил уверенность, что молодые неопытные сотрудники не смогут справиться с потоком пациентов в новогодние праздники и не будут успевать транспортировать людей в Хабаровск, сообщила интернет-газета «Набат».

Фридрих Райман. Три хирурга. 1937

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«Я врач-ординатор по хирургии первого года. Прошу обратить на это внимание. Я человек подневольный, я учусь ещё в ординатуре. Мне был приказ от ректора, что здесь я буду проходить практику. Практика заключается в том, что у меня должен быть опытный хирург-наставник, который будет меня курировать. Я должен ему ассистировать в операциях, естественно заполнять историю болезни, назначать лечение и выполнять все его рекомендации. В итоге я приезжаю 8 декабря и в первый же день дежурю один. Так мы работаем уже три недели — дежурим по очереди через двое суток, по одному и без наставников», — рассказал молодой человек.

По его словам, оперировать практиканты не могут, и диагностировать болезнь им тоже непросто. Пациентов приходится транспортировать в Хабаровск. Практикант также подчеркнул, что работает в отделении хирургии ЕАО только потому, что у него выбора нет — нужно закончить образование. Он также выразил обеспокоенность, что сотрудники отделения не будут успевать транспортировать людей в Хабаровск в период новогодних праздников.

«Через две недели будут новогодние праздники. Нам сейчас ещё везёт. Сейчас мы можем ещё по два человека с острыми патологиями увезти в Хабаровск. А начнутся ножевые ранения, начнутся панкреатиты, холециститы, дальше мы что будем делать? И мы дежурим, ещё раз подчёркиваю, по одному. Один человек не сможет справиться, тем более ординатор», — отметил молодой врач.

Как сообщало ИА REGNUM, из областной больницы ЕАО уволились все три хирурга. На замену им в хирургическое отделение главной больницы Еврейской автономии приняли на работу трёх новых врачей, которые являются ординаторами и не имеют права оперировать.