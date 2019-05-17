Екатеринбург, 21 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Академическом районе Екатеринбурга почти два года стая бродячих собак терроризирует людей. Проводится проверка, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

(сс) Osvaldo Florez Собака за забором

Животные обитают возле автозаправки по ул. Рябинина. Пострадавшими от них являются в том числе и дети.

Проверка проводится по фату возможного бездействия должностных лиц. По её результатам следственные органы примут соответствующее процессуальное решение.