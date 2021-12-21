Джакарта, 21 декабря 2021, 09:21 — REGNUM В индонезийской провинции Северная Суматра ввели режим чрезвычайного положения на период с 17 по 30 декабря 2021 года, сообщает CNN Indonesia.
Режим ЧП ввели из-за наводнения и оползней, произошедших после сильного дождя.
По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, из-за наводнения и оползней пострадали 4654 семьи.
Населению рекомендуется повышать готовность и бдительность в отношении угроз стихийных бедствий.
Как сообщало ИА REGNUM, количество людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, составило 107 306 833 жителя Индонезии.
Читайте ранее в этом сюжете: Полную вакцинацию от коронавируса прошли 107 млн жителей Индонезии