Джакарта, 21 декабря, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В индонезийской провинции Северная Суматра ввели режим чрезвычайного положения на период с 17 по 30 декабря 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

(сс) gbohne Лес на о. Суматра

Режим ЧП ввели из-за наводнения и оползней, произошедших после сильного дождя.

По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, из-за наводнения и оползней пострадали 4654 семьи.

Населению рекомендуется повышать готовность и бдительность в отношении угроз стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, количество людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, составило 107 306 833 жителя Индонезии.