Санкт-Петербург, 21 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Власти Петербурга решили пересмотреть ранее принятое решение об отмене ночной работы общественного транспорта в новогоднюю ночь и всё-таки запустить такое движение в ночь с 31 декабря на 1 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай в зимнее время

«Транспорт будет работать в ночное время. Мы сейчас принимаем это решение. Можно будет погулять и на Дворцовой площади, и на других площадях нашего города», — заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов, слова которого приводит телеканал «Санкт-Петербург».

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Александр Ситов заявил, что из-за эпидемиологической ситуации в городе не планируется проведение масштабного праздника на Дворцовой площади в новогоднюю ночь. Поэтому необходимости в работе общественного транспорта ночью нет.

Однако у губернатора города теперь несколько иное мнение. «Главное — новогодний праздник обязательно состоится. Начала работу Рождественская ярмарка. Для детей пройдут онлайн-представления. Будут открыты два катка: на Конюшенной площади и Елагином острове», — сказал Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Однако традиционной торжественной встречи Деда Мороза из Великого Устюга и массовых гуляний всё-таки не будет.

Напомним, на Дворцовой площади установлена живая елка. При ее украшении использовано почти пять километров светодиодных гирлянд. Вокруг главной ели установлено 48 небольших ёлочек и восемь декоративных фигур. Всего в 18 районах города установлено 67 новогодних елок.