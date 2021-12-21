Москва, 21 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Симптомы, которые наблюдаются у заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон», перечислил 21 декабря иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

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«У «Омикрона» самый характерный симптом — это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил», — сказал он в беседе с порталом Ura.ru.

При этом иммунолог уточнил, что для всех разновидностей коронавируса описано свыше 70 симптомов и потому достаточно сложно точно определить разновидность патогена .

«Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма «визитная карточка» была — потеря обоняния, на «Дельте» (она) тоже встречается, но гораздо реже», — пояснил Болибок.

Кроме того, он привел в пример слова своих коллег из стран, в которых наблюдается большое число заразившихся штаммом «Омикрон», утверждающих, что при этой разновидности SARS-CoV-2 потеря обоняния «встречается очень редко».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» впервые опубликовал фотоснимки штамма коронавируса «Омикрон».