Сент-Луис, США, 21 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба НХЛ.

Www.nhl.com Владимир Тарасенко

Тарасенко сыграл в трёх матчах «Сент-Луиса», в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Первой звездой стал форвард «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, который в трёх матчах забросил пять шайб и отдал два голевых паса.

Замкнул тройку нападающий «Виннипег Джетс» Николай Элерс. В трёх встречах он записал на свой счёт забросил два гола и пять результативных передач.

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