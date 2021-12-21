Вашингтон, 21 декабря, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Ряд проафгански настроенных протестующих собрались перед Белым домом в Вашингтоне, призывая администрацию США не приносить афганский народ в жертву своей политике.

Marineband.usmc.mil Белый дом

По данным регионального офиса информационного агентства «Тасним», несмотря на приближение сезона холодов и предупреждений о возможности крупнейшей гуманитарной катастрофы в Афганистане, Соединенные Штаты продолжают удерживать замороженные активы афганского народа на сумму около 10 миллиардов долларов США под предлогом прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

Пока Соединенные Штаты изучают возможность выплаты этих активов семьям жертв 11 сентября 2001 года, ряд афганцев и политических активистов собрались перед Белым домом, чтобы потребовать передачи этих активов афганскому народу.

«Господин президент, — обратился к главе Белого дома Джозефу Байдену исполнительный директор Совета американо-исламских отношений Нихад Эваз, присутствовавший на акции. — Народ Афганистана — не ваш враг, афганские дети — не наши или ваши враги, афганские семьи — не ваши враги или наши, они не имеют права умирать от голода».

Он добавил, что 23 миллиона человек в Афганистане сталкиваются с голодом и недоеданием из-за политики США.

«Эти ни в чём не повинные люди не должны быть жертвами нашей политики», — подчеркнул Эваз.