Сухум, , 09:17 — REGNUM Акция протеста, анонсированная на 21 декабря в Сухуме, не согласована. Об этом говорится в обращении главы МВД республики Вальтера Бутбы к согражданам, обнародованном на странице ведомства в соцсети Facebook.

Флаг Абхазии

«Ситуация, когда некоторыми членами нашего общества умышленно предоставляется неполная и зачастую искажённая информация с целью манипулирования общественным мнением, может привести к противоправным действиям и массовым беспорядкам. В связи с чем, предупреждаем организаторов несанкционированного митинга об ответственности за возможные последствия», — говорится в обращении.

Бутба призвал граждан не участвовать в незаконных акциях и не мешать работе правоохранителей. Он предупредил, что сотрудники МВД будут пресекать незаконные действия и провокации.

Напомним, ряд оппозиционных политических сил в Абхазии выражают недовольство разразившимся в республике энергетическим кризисом и заявлением Бжании, что нужно разрешить иностранцам покупать в Абхазии недвижимость, чтобы они инвестировали в энергосети и помогли решить эту проблему. Также возмущение вызвали слова президента о необходимости предоставить России участок под военную базу и таким образом «поделиться суверенитетом».

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