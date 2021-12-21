Москва, 21 декабря, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В начале 2022 года пройдёт аукцион по продаже более 870 кв. метров коммерческих площадей на западе Москвы, сообщает 21 декабря официальный сайт мэра и правительства столицы.

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Объекты расположены в жилом комплексе на Рублёвском шоссе рядом со станцией метро «Молодёжная». Всего будет выставлено на аукцион три помещения различной площади.

«Город предлагает предпринимателям различные помещения, удобные для развития бизнеса. С начала 2021 года заключен 631 договор купли-продажи нежилой недвижимости во всех округах столицы общей площадью 94,8 тысячи квадратных метров на сумму 8 млрд рублей», — рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.