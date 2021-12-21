Саратов, 21 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки заражение коронавирусом выявили у 342 человек, днем ранее заболели 345 жителей. Общее количество заражений по состоянию на 21 декабря достигло 129 920 случаев. Выздоровели всего 115 677 пациентов, за сутки выписали 569 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 82 пациентов, с признаками ОРВИ — 259 человек, у одного пациента бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 1543 человека, на амбулаторном — 7974.

В Саратове за прошедшие сутки выявили 148 случаев заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 111 пациентов, до 20 лет — 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, среди госслужащих и технических сотрудников органов исполнительной власти Саратовской области прививку от коронавируса сделали свыше 80% работников, медотвод имеется у 4,5%, порядка 11,5% — переболели.

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