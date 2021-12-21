Ташкент, , 09:15 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 декабря провел совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, в том числе через развитие одной из важных отраслей — рыбоводства, повышение эффективности заготовки рыбы на основе кооперации. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что на совещании, в частности, были рассмотрены вопросы интенсификации искусственных водоемов, развития кластеров и кооперации в отрасли.

«Поставлена задача в следующем году довести производство рыбы до 600 тысяч тонн», — говорится в сообщении.

В пресс-службе президента Узбекистана отметили, что для этого в 2022 году интенсивное рыбоводство будет развернуто в 10 тысячах домохозяйств.

«Кластеры, выращивающие более 80 тонн рыбы в год на основе кооперации, будут освобождены от налогов сроком на три года. А кластерам, привлекшим зарубежных специалистов, будет компенсирована часть расходов», — говорится в сообщении.

Также, объем кредитов, выделяемых домашним заготовителям рыбы по программе «Каждая семья — предприниматель», будет увеличен вдвое, а в следующем году на эти цели направят 400 миллиардов сумов и 20 миллионов долларов.

«Ставка земельного налога и налога на имущество для владельцев домохозяйств, занимающихся выращиванием рыбы, будет снижена на 50 процентов, и они будут переведены в категорию самозанятых», — говорится в сообщении.