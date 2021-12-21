Даллас, США, 21 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. «Даллас Старз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:4.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

В составе «Далласа» шайбы забросили нападающие Джо Павелски, Тайлер Сегин, Роопе Хинц, Якоб Петерсон и Джейми Бенн, а также защитники Эса Линделль и Миро Хейсканен. Российский форвард Денис Гурьянов отдал две голевые передачи.

В составе «Миннесоты» российский нападающий Кирилл Капризов забил гол и отдал два результативных паса. Также отличились Райан Хартман и Кевин Фиала, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 32 очков. «Миннесота» идёт на первом месте в Западной конференции с 40 очками.

Читайте также: «Вегас» в серии буллитов победил «Айлендерс» в матче НХЛ