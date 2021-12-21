Тверь, 21 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Житель Конаковского района Тверской области осуждён на 13 лет лишения свободы за нападение на сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Решение суд вынес 20 декабря.

Суд

Как установлено судом и следствием, вечером 7 апреля 2021 года осуждённых, находясь в нетрезвом виде, в служебном автомобиле сотрудников отдела полиции достал нож и ударил им не менее одного раза в голову полицейского водителя отделения патрульно-постовой службы полиции и не менее семи раз участкового уполномоченного полиции. Затем преступник попытался скрыться, но был оперативно задержан.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год.