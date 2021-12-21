Вашингтон, 21 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Вопрос членства Украины в Североатлантическим альянсом лежит в плоскости переговоров только между Украиной и государствами — членами НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

(сс) The White House Джен Псаки

«Отношения НАТО с Украиной — вопрос, который должны решать только Украина и 30 союзников по НАТО», — сказала она на брифинге.

Псаки добавила, что Вашингтон поддерживает стремление стран вступать в альянса и выполнять конкретные требования по членству в военном блоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Лукас Лейрос отметил, что Украина, устраивая провокации в адрес России, рискует остаться без поддержки НАТО.

Украина остается «лишь инструментом в руках НАТО, но власти этой страны не осознали этого», уточнил он.

Читайте также: В Госдепе США оценили предложения России по гарантиям безопасности