Волгоград, 21 декабря, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Новые тарифы на проезд в общественном транспорте Волгограда вступят в силу с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба городской думы.

http://www.adm44.ru Оплата проезда в общественном транспорте

Решение принято депутатами 20 декабря. Единая стоимость проезда по карте «Волна» — размер оплаты на автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах приравнивается к стоимости проезда на скоростном трамвае и составит 23 рубля. При оплате банковской картой за поездку придётся заплатить 28 рублей, за наличные деньги — 30 рублей.

Повышение тарифов — первое за три последних года. Как отметили в гордуме, оно продиктовано «инфляционными процессами и ростом потребительских цен на топливо и энергоресурсы».

До конца 2021 года проезд на муниципальных маршрутах составляет 25 рублей.