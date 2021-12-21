Ханты-Мансийск, 21 декабря, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Югре ревакцинированы более 90 человек из числа лиц без определенного места жительства, находящихся в учреждениях социального обслуживания, негосударственных организациях. Об этом сообщает департамент социального развития ХМАО.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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В регионе планируется ревакцинировать от коронавируса ещё 220 бездомных в соответствии с индивидуальными сроками в первом полугодии 2022 года.

По данным оперштаба ХМАО, с начала прививочной кампании в Югру поступило свыше 1,2 млн комплектов вакцины от коронавируса. Первым компонентом привиты уже 825 тыс. человек — это более 82% от общего числа взрослого населения региона.