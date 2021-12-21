Черкесск, , 09:11 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет создан исправительный центр Федеральной службы исполнения наказаний. Его построят в поселке Кавказский на территории 3,3 тыс. квадратных метров. Решение об этом приняло правительство РФ. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

«Определить основной целью деятельности федеральных казенных учреждений <…> исполнение уголовных наказаний в виде принудительных работ в Российской Федерации», — говорится в документе.

В состав исправительного центра войдут изолятор временного содержания, контрольно-пропускной пункт, досмотровый шлюз и административное здание. Кроме того, будет построен ряд хозобъектов, в том числе дизельная электростанция.