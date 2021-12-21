Кабул, , 09:11 — REGNUM Министр иностранных дел радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) маулави Амир Хан Моттаки ответил бывшему президенту Афганистана Хамиду Карзаю, сказавшему, что премьер-министр Пакистана «Имран Хан оскорбил Афганистан в своей речи», заявив, что Хан критиковал предыдущие правительства и не оскорблял афганский народ, сообщает «8 Собх».

Афганистан

По возвращении из Пакистана 20 декабря Моттаки заявил журналистам, что на встрече министров иностранных дел Организации исламского содружества (ОИС) в Пакистане не было сделано никаких оскорбительных замечаний по поводу Афганистана. Он подчеркнул, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как правительство не отреагирует на заявления Пакистана.

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«У всех было своё мнение, — сказал министр иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). — Важно то, что Имран Хан говорил про предыдущие правительства, думаю, официальные лица предыдущих правительств были вынуждены отреагировать. Поэтому я не вижу ничего оскорбительного в словах Имрана Хана, и не вижу того, на что мы должны реагировать».

Стоит упомянуть, что Имран Хан сказал на заседании ОИС, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действует в Афганистане и угрожает Пакистану с его территории. Он также утверждал, что большинство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) составляют пуштуны, и что семьи в пуштунских деревнях, даже в обмен на льготы, не пускают своих дочерей в школу.

Это заявление вызвало резкую критику со стороны бывшего президента Хамида Карзая. Карзай назвал высказывания пакистанского премьер-министра «сеющими рознь» среди афганского народа и подчеркнул, что они были «оскорблением» афганского народа. Он посоветовал правительству Пакистана прекратить пропаганду и вмешательство во внутренние дела Афганистана и работать над установлением добрососедских, цивилизованных отношений.