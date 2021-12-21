Элиста, , 09:11 — REGNUM В Калмыкии перед судом предстанет бывший главный врач Городовиковской районной больницы. Он обвиняется в незаконном получении премий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Врач Publicdomainpictures.net

Следователи полагают, что главный врач при пособничестве врача-физиотерапевта с марта 2013 года по июль 2016 года дал указание добавить изменения в коллективный договор учреждения, согласно которым руководителю полагались незаконные доплаты к должностному окладу за интенсивность и высокое качество работы. Сумма хищений составила 750,9 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела рассмотрит Городовиковский районный суд.