Вашингтон, 21 декабря, 2021, 09:10 — ИА Регнум. За нападение на полицейских во время штурма американского Капитолия в январе нынешнего года гражданин США Девлин Томсон получил по приговору суда три года десять месяцев тюремного заключения. Об этом 21 декабря говорится в заявлении американского минюста.

(сс) Tyler Merbler Штурм Капитолия США

«Мужчина был приговорен сегодня к 46 месяцам тюрьмы за нападение на сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков в Капитолии США 6 января», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что 28-летний американский гражданин вместе с другими участниками штурма выкрикивал непристойности в адрес правоохранителей, бросал в них разные предметы и том числе флагшток, и отобрал у одного из полицейских щит.

Отметим, 6 января текущего года толпа сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа взяла здание американского конгресса штурмом.