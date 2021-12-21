Москва, , 09:13 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — это надёжный канал для использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на возвратной основе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 декабря в интервью телеканалу «Россия 24».

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

Он отметил, что использование средств ФНБ, выделенного в 2008 году из Стабилизационного фонда наряду с Резервным фондом, — это очень чувствительный и ответственный вопрос.

«Но в любом случае нужны деньги для экономики, нужны деньги для больших проектов, и в данном случае канал РФПИ представляет собой тот самый надежный канал, который позволяет использовать эти деньги на возвратной основе, что очень важно», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ФНБ создан для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений российских граждан и сбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ. За ноябрь, по данным Минфина, объём средств ФНБ сократился на 58,74 млрд рублей и составил 13 трлн 886,33 млрд рублей.

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