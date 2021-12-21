Самара, , 09:08 — REGNUM Темпы вакцинации снижаются в Самарской области. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

Сообщается, что за прошлую неделю прививки от COVID-19 сделали немногим более 33 тысяч жителей, при том, что на предыдущей неделе вакцинировались более 46 тысяч.

Всего в регионе прививки от этой инфекции получили свыше 1,6 млн жителей.

«Это почти 80% от запланированного и более 51% всего населения региона», — говорится в сообщении пресс-службы.

Повторную вакцинацию прошли порядка 214 тысяч человек (57% от плана).

Отмечается, что в Хворостянском и Камышлинском районах привито плановое количество населения, при этом ниже среднеобластного охват вакцинацией в 19 муниципалитетах.

Согласно данным Роспотребнадзора, наибольшее число заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения — в Отрадном. Помимо этого, городской округ занимает последнее место по темпам вакцинации.

Глава области Дмитрий Азаров дал неудовлетворительную оценку работе руководства муниципального образования и поручил министерству здравоохранения региона направить в этот муниципалитет комиссию, для выяснения причин таких показателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области барам и ресторанам разрешили работать до часа ночи.