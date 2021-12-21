Москва, , 09:07 — REGNUM В Москве в 2022 году реконструируют порядка 50−60 городских взрослых и детских поликлиник. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.

Поликлиника Mos.ru

По его словам, до 2023 года планируется реконструировать около 200 городских поликлиник. «Москвичи в обновленных поликлиниках смогут получать качественную помощь в комфортной обстановке», — отметил мэр.

Собянин уточнил, что до конца 2021 года завершится реконструкция 35 поликлиник, построенных более 50 лет назад. В рамках программы в медучреждениях проводят капремонт, организуют удобную логистику и устанавливают современное оборудование.

ИА REGNUM сообщало, косметический ремонт поликлиник Москвы не дает существенного эффекта, доложил президенту РФ Владимиру Путину мэр столицы Сергей Собянин.

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