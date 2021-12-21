Биробиджан, 21 декабря 2021, 09:14 — REGNUM В сосудистом центре Еврейской автономной области отсутствуют основные препараты, необходимые для лечения профильных заболеваний, а торжественно закупленный ангиограф простаивает без расходных материалов. Об этом заявила главврач медучреждения Анжелика Дягтерёва во время встречи с зампредседателя правительства области Дмитрием Братыненко, сообщила интернет-газета «Набат».
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На невозможность использовать оборудование также пожаловалась врач-рентгенолог Елена Пасечник. По её словам, все флюорографы, закупленные для Еврейской автономии, уже сломались. У всего оборудования одна и та же проблема — отказывают генераторы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии также сломались аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) и оборудование для проведения компьютерной томографии (КТ). Это дорогостоящее оборудование, полученное регионом в рамках нацпроекта, не могут починить, заявил в отчёте перед депутатами Заксобрания области министр здравоохранения ЕАО Андрей Лебедев.