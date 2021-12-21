Биробиджан, 21 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В сосудистом центре Еврейской автономной области отсутствуют основные препараты, необходимые для лечения профильных заболеваний, а торжественно закупленный ангиограф простаивает без расходных материалов. Об этом заявила главврач медучреждения Анжелика Дягтерёва во время встречи с зампредседателя правительства области Дмитрием Братыненко, сообщила интернет-газета «Набат».

stecks05 Лекарство

Читайте также: В ЕАО сломалось оборудование для диагностики коронавирусной пневмонии

«Мы радовались, что поставили ангиограф. Это очень хорошая новость для нашей области. Это потрясающая новость! Но он стоит. И поверьте, он будет стоять. Ну сделали 15 операций и что дальше? У нас нет «расходки». Да, в первые месяцы нужны большие деньги. Но сколько можно доказывать экономически, что это технология, которая окупается, которая может помочь отдать долги нашей больницы? Воз и ныне там. Это не наша вина, что нам не могут расходные материалы закупить, что нам вечно не хватает в наших отделения препаратов. О какой снижении смертности от инсультов и инфарктов мы можем говорить, если у нас не хватает Нитроглицерина, Гепарина, Магнезии? Это основополагающие препараты. Замены им нет», — констатировала Анжелика Дягтерёва.

На невозможность использовать оборудование также пожаловалась врач-рентгенолог Елена Пасечник. По её словам, все флюорографы, закупленные для Еврейской автономии, уже сломались. У всего оборудования одна и та же проблема — отказывают генераторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии также сломались аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) и оборудование для проведения компьютерной томографии (КТ). Это дорогостоящее оборудование, полученное регионом в рамках нацпроекта, не могут починить, заявил в отчёте перед депутатами Заксобрания области министр здравоохранения ЕАО Андрей Лебедев.