Москва, 21 декабря, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Из-за сильных морозов городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления столицы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 декабря заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Защита от мороза

По его словам, городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, которая в настоящее время составляет 130 градусов.

«Мы заранее получаем прогноз синоптиков, на основании которого принимается решение о повышении или понижении температуры в системе отопления. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами — за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема», — пояснил глава Комплекса городского хозяйства.

Он уточнил, что корректировка производится поэтапно, это не одномоментное действие: «Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков».

Добавим, что утром 21 декабря столбики термометров в Москве показывали минус 16 градусов. Ночью в Московском регионе температура воздуха может опуститься до 20 градусов мороза.