Казань, 21 декабря, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В одной из квартир столицы Татарии застолье закончилось смертью троих человек, еще одна женщина госпитализирована. Ситуацию с отравление местных жителей прокомментировали в республиканском минздраве.

Fonday.ru Алкоголь

«Пострадавшей женщине 32 года. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас врачи борются за ее жизнь», — цитирует «Татар-информ» ведомство.

Трагедия произошла в квартире одного из домов по улице Симонова в Казани. Гостям в какой-то момент стало плохо и они вызвали скорую помощь. Смерть трех человек наступила еще до приезда медиков. Пострадавшую женщину госпитализировали. Предварительно, все они отравились суррогатным алкоголем.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии уровень смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за 11 месяцев превысил уровень прошлого года на 3,8%, или 209 случаев.

Читайте также: В Татарии в 1,5 раза выросло число отравлений некачественным алкоголем

Читайте также: В Татарии из нелегального оборота изъяли более 10 тыс. литров алкоголя