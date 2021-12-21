Пермь, 21 декабря, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Перми 21 декабря эвакуировали учащихся и сотрудников двух школ. Об этом пишут СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По данным изданий, причиной стало анонимное сообщение о минировании. В краевом министерстве территориальной безопасности пояснили журналистам, что по факту сообщения проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в городе эвакуировали людей из здания Политехнического университета. Тогда сообщение о минировании не подтвердилось.