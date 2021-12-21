Ереван, 21 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Армении высоко ценят сложившиеся тесные отношения с Грузией. Об этом написал армянский премьер-министр Никол Пашинян в соцсети Twitter.

Primeminister.am Никол Пашинян

Он прокомментировал свой визит в Тбилиси 21 декабря и переговоры с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

«Мы договорились направить совместные усилия на улучшение и повышение эффективности экономического сотрудничества между Арменией и Грузией», — написал Пашинян.

Глава армянского правительства отметил, что нужно развивать сотрудничество между странами в энергетике, туризме, сельском хозяйстве и технологиях.

Напомним, ранее Пашинян на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что отношения между Арменией и Грузией вышли на новый уровень. Он отметил, что это стало возможным благодаря «исторической дружбе» соседних народов.