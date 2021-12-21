Москва, 21 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Новые порции холодного воздуха поступят в Москву 21 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Цитата к/ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР На морозе

Он рассказал, что ситуацию в столичном регионе определит тыловая часть североатлантического циклона. Ожидаются поступления новых порций снеговых облаков и холодного воздуха полярного происхождения с температурным фоном на 11−13 градусов ниже нормы.

«То есть наблюдается аномальный холод», — отметил метеоролог.

По его словам, в Москве установится облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдёт небольшой снег, скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.

В столице днём ожидается до 17 градусов ниже нуля, в Подмосковье — до 19 градусов мороза.