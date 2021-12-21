Киев, , 09:01 — REGNUM Акции протеста с требованием погасить долги по заработной плате проводятся в настоящее время на Украине на четырех шахтах. Об этом 20 декабря сообщил глава украинского Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в соцсети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Донецкой области протестуют трудовые коллективы шахт «Капитальная» и «Центральная» ГП (горного предприятия) «Мирноградуголь». Сегодня (20 декабря) горняки первой смены «Центральной» отказались спускаться в шахту, прекратили добычу угля и приняли решение протестовать на поверхности», — написал он в своем сообщении.

Также Волынец уточнил, что протестные акции на шахте «Капитальная», где на горизонте более 900 м находятся 15 человек, идут уже третий день и добавил, что также начали бастовать горняки шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь».

"14 шахтеров спустились на горизонт 700 м и объявили, что не будут выходить до тех пор, пока им не выплатят все долги. При этом шахтеры заявили, что если не получат денег до следующего понедельника, то начнут голодовку. Отказываются спускаться в шахту, продолжают протест на поверхности горняки шахты «Новодружеская» ГП «Лисичанскуголь», — добавил глава украинского профсоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря стало известно, что Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам воздерживаться от поездок на Украину.