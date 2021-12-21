Майкоп, 21 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Адыгее двое мужчин отравились насмерть, выпив самодельной водки. В смерти людей обвинили местную жительницу, угостившую пострадавших суррогатом. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, сообщили 21 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

Из подробностей дела известно, что в октябре 2021 года 53-летняя жительница станицы Гиагинская в октябре 2021 года продала своей знакомой спиртосодержащую жидкость на сумму 4500 рублей. В последующем двое приехавших в станицу в гости мужчин, выпив поддельной водки, скончались.

Как выяснилось, причиной смерти стал метанол, обнаруженный в алкоголе. В настоящее время по делу проводятся следственные действия.