Монтрёй, Франция, 21 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. За последние 18 месяцев компанию Ubisoft покинули так много сотрудников, что оставшиеся назвали это явление «великим исходом». Об этом 21 декабря сообщает портал Axio.

Sergey Galyonkin Ubisoft

Источники издания утверждают, что компанию покинуло так много людей, что работа над некоторыми проектами замедлилась, а какие-то вообще были приостановлены. Портал Kotaku в свою очередь отметил, что причин массовых увольнений несколько. Во-первых, в Монреале, где находится крупный офис Ubisoft, также расположены офисы других компаний и стартапов, таким образом, имеет место локальная конкуренция. Из-за этого Ubisoft недавно объявила о повышении выплат канадским сотрудникам, что вызвало волнения в подразделениях из других стран.

Во-вторых, как отметил автор статьи, репутация Ubisoft в сообществе геймеров находится на крайне низком уровне, что не может не сказываться на отношении сотрудников к компании. Он привёл пример с игрой Far Cry 6: несмотря на то, что её релиз состоялся только в октябре 2021 года, по крайней мере 25 «лучших» сотрудников, работавших над проектов, уже покинули Ubisoft.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Ubisoft анонсировала ремейк оригинальной игры Splinter Cell, релиз которой состоялся в 2002 году. В компании отметили, что не будут добавлять в улучшенную версию старой игры концепцию открытого мира.