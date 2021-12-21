Джакарта, , 08:59 — REGNUM Количество людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, составило 107 306 833 жителя Индонезии, сообщает Kompas.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Первую дозу вакцины от коронавируса в стране получили 152 117 298 человек.

Правительство поставило цель привить от коронавируса 208 265 720 человек. Целями вакцинации являются медицинские работники, пожилые люди, государственные служащие и дети в возрасте 12−17 лет.

На сегодняшний день полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 1 950 382 медика. Ревакцинацию прошли 1 272 478 медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии через целевую группу по борьбе с COVID-19 объявило о 133 новых случаях заражения коронавирусом.

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