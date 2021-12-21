Москва, 21 декабря, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Няня для кошек, специалист по обучению коал на дому, а также автор сказок на ночь для ИТ-компании и сборщик кедровых шишек в Забайкалье стали одними из самых необычных вакансий в 2021 году на портале по поиску работы SuperJob. Об этом сообщили в аналитической службе сервиса.

Андрей Сафонов ИА REGNUM «Адская вакансия», 2018 год

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Так, в Калининграде на вакансию автора сказок на ночь для ИТ-компании, занимающейся разработкой мобильного приложения для медитаций, рассказов и сказок для сна, а также созданием контента для снятия стресса, искали специалиста, «имеющего талант к писательству» и любящего сказки.

Сборщик кедровой шишки в Забайкальском крае мог заработать за день от 2 500 до 8 000 рублей. В обязанности «котоняни», которую искали для работы в московском отеле для кошек, входил уход за четвероногими (нужно было расчесывать им шерсть и протирать глаза) и даже играть с животными, пишет ТАСС. Кандидат на эту должность должен быть любить кошек, быть аккуратным, иметь опрятный внешний вид, а также ответственно относится к работе.

В Астрахани искали специалиста по обучению коал на дому, чтобы присматривать за южными мишками. Также соискателям в этом году была доступна вакансия парфюмера на фабрике «Новая Заря», одной из старейших в Москве.

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Кроме того, среди необычных вакансий значились также испытатель беспилотников в Москве, начальник автоколонны в Египте, заведующий пляжем в Ялте.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2021 году на рынке труда в России зафиксировано рекордное количество открытых вакансий за семь лет (с 2014 года). Так, в январе текущего года работодатели уведомили органы службы занятости, что им требуется 1,69 млн работников. В мае 2021 года количество открытых вакансий достигло 2,1 млн, это максимальный показатель с 2014 года.