Ханты-Мансийск, 21 декабря, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 21 декабря обнаружено 190 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 194.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 50 случаев за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 21 декабря подтвердили 94 103 случая заражения коронавирусом, вылечились 87 358 человек, скончались 1912 (восемь за минувшие сутки).