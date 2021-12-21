Петропавловск-Камчатский, , 08:56 — REGNUM Камчатку накроет тихоокеанский циклон — уже 22 декабря он обрушится на четыре района края, а затем распространится на другие территории. Спасатели переведены на усиленный режим несения дежурств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Снег

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Первыми непогоду встретят жители Усть-Камчатского, Карагинского, Олюторского муниципальных районов, где пройдёт снег, ожидается сильный ветер и метель. А в Алеутском муниципальном округе, по данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозируется мокрый снег с налипанием на провода.

23 декабря снег в этих районах усилится. Также непогода затронет Пенжинский район — помимо осадков возможен штормовой ветер. 24 декабря снег ожидается небольшой, но ветер сохранится.

При этом в Карагинском и Олюторском районах возможно переливание песчаных кос морской водой.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики Приморья объявили штормовое предупреждение — 22−27 декабря ожидается аномально-холодная погода.